I DANNI ALLA STRUTTURA

Melissa in Giamaica, scoperchiato l'ospedale di Black River: le urla dei pazienti

Il passaggio della tempesta di categoria 5 ha provocato danni devastanti in tutta l'isola

29 Ott 2025 - 10:20
01:04 

L’uragano Melissa, con venti fino a 300 chilometri orari, ha colpito la Giamaica come tempesta di categoria 5, causando distruzione e inondazioni. A St. Elizabeth, il tetto dell’ospedale di Black River è crollato sotto la forza del vento, come mostrano i video diffusi sui social. L’intera area è stata devastata da piogge torrenziali e mareggiate, con molte strutture danneggiate e interruzioni di corrente in gran parte dell’isola. Le autorità locali parlano di una situazione d’emergenza senza precedenti.

