L'opera teatrale cantonese con "Donald Trump" e "Kamala Harris"

A Hong Kong gli spettatori hanno riempito il Sunbeam Theatre per assistere a un'opera tradizionale cantonese, con una star non altrettanto tradizionale: Donald Trump. L'opera intitolata “Trump on Show” è stata rappresentata per la prima volta nel 2019. La sua ultima versione “Trump, The Twins President” presenta nuove scene, che mostrano gli ultimi sviluppi del ritorno di Trump alla presidenza, compreso l'attentato subito dal tycoon. Un attore d'opera di Hong Kong, Lung Koon-tin, interpreta Trump, mentre un altro, Roger Chan, interpreta l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che indossa il suo iconico blazer con collane di perle.