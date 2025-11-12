L'ascesa (con qualche inciampo) di Mia Diop, astro nascente dei dem

Fedelissima di Elly Schlein, italiana di seconda generazione, la 23enne Mia Diop ha iniziato praticamente da ragazzina a fare politica nel Partito democratico livornese. Le sue quotazioni si sono impennate subito dopo la nomina a segretario di Elly Schlein. È lei che l'ha voluta nella Direzione nazionale del partito, e sempre lei l'avrebbe candidata e poi imposta come vicepresidente della Toscana, dopo la riconferma del governatore Eugenio Giani. Un'ascesa vertiginosa quella di Mia Diop, ma non senza inciampi.