Politica
LA STORIA

L'ascesa (con qualche inciampo) di Mia Diop, astro nascente dei dem

Ventitré anni, vicepresidente della Toscana, è una fedelissima di Elly Schlein

di Cristiano Puccetti
12 Nov 2025 - 19:27
01:46 

Fedelissima di Elly Schlein, italiana di seconda generazione, la 23enne Mia Diop ha iniziato praticamente da ragazzina a fare politica nel Partito democratico livornese. Le sue quotazioni si sono impennate subito dopo la nomina a segretario di Elly Schlein. È lei che l'ha voluta nella Direzione nazionale del partito, e sempre lei l'avrebbe candidata e poi imposta come vicepresidente della Toscana, dopo la riconferma del governatore Eugenio Giani. Un'ascesa vertiginosa quella di Mia Diop, ma non senza inciampi.

