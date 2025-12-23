L'arresto di Greta Thunberg

Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia londinese mentre partecipava a una manifestazione pro-Pal. L’arresto è stato filmato dagli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo uno sciopero della fame a oltranza da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito. La polizia britannica ha dichiarato di aver arrestato una “donna di 22 anni per aver tenuto in mano un oggetto (un cartello) a sostegno di un’organizzazione illegale senza fornire il suo nome”.