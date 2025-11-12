Logo Tgcom24
Mondo
oltre 300 uomini

Ucraina, le truppe russe entrano a Pokrovsk grazie alla nebbia

Le immagini dall'alto mostrano la città ucraina invasa dall'esercito di Mosca

12 Nov 2025 - 08:21
01:45 
guerra russia ucraina