Kenya, ressa al funerale dell'ex premier Odinga: centinaia di feriti

Diverse le persone svenute per la calca, la stanchezza e il dolore, con la Croce Rossa keniota che ha prestato i primi soccorsi
Centinaia di persone sono rimaste ferite nella ressa al funerale dell'ex primo ministro del Kenya, Raila Odinga, allo Stadio Internazionale Jomo Kenyatta nella città di Kisumu. Diversi sono svenuti per la stanchezza e il dolore, con la Croce Rossa keniota che ha prestato i primi soccorsi ed evacuato i feriti. La ressa al funerale di Odinga segue il caos di Nairobi delle scorse ore, dove la polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi allo stadio Kasarani a Nairobi per rendere omaggio alla salma di Odinga. In quell'occasione, un gruppo di persone ha tentato di entrare nel padiglione riservato alle autorità: per disperderli, gli agenti hanno iniziato a sparare e a lanciare gas lacrimogeni. Un numero imprecisato di persone è rimasto ferito nella fuga precipitosa.
Odinga è morto mercoledì 15 ottobre per arresto cardiaco all'età di 80 anni. Era stato curato in un ospedale in India. Il presidente del Kenya William Ruto ha proclamato sette giorni di lutto nazionale per Odinga, che è stato premier del Kenya dal 2008 al 2013 e si è candidato alla presidenza cinque volte (1997, 2007, 2013, 2017 e 2022). Nel 2002, ha rifiutato di candidarsi a favore di un altro candidato.