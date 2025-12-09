Logo Tgcom24
Kennedy Jr, 20 trazioni in camicia e cravatta a 71 anni

All'aeroporto di Washington il segretario alla Salute si è misurato con quello ai Trasporti, Sean Duffy in una prova di forza a sorpresa

09 Dic 2025 - 10:22
01:02 

I passeggeri del Ronald Reagan National Airport di Washington hanno assistito a una scena insolita quando Robert F. Kennedy Jr, segretario alla Salute, si è cimentato in una gara di trazioni con il segretario ai Trasporti Sean Duffy. L'episodio è avvenuto mentre i due rappresentanti del governo illustravano un investimento da un miliardo di dollari per rendere gli aeroporti americani più adatti alle famiglie, più salubri e con spazi migliori per l'allattamento. In camicia e cravatta, Kennedy Jr ha eseguito venti trazioni complete, attirando l'attenzione dei viaggiatori sorpresi dalla performance atletica del 71enne. 