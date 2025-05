Istanbul, al via i colloqui tra Russia e Ucraina: l'arrivo delle delegazioni

È iniziato al Palazzo di Dolmabahce a Istanbul il trilaterale tra Ucraina, Usa e Turchia. Nelle immagini l'arrivo delle delegazioni. Quella statunitense include il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Usa per l'Ucraina, Keith Kellogg, così come l'ambasciatore in Turchia Tom Barrack, mentre la delegazione ucraina include il capo dell'ufficio presidenziale ambasciatore Andriy Yermak, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il ministro degli Esteri Andrij Sybiha.