India, incendio in un night club a Goa: morti e feriti, anche turisti

Ecco cosa resta"dopo che i soccorritori hanno spento le fiamme che si sarebbero sviluppate nel locale cucina per lo scoppio di una bombola a gas
Sale a 25 il bilancio delle morti nell'incendio di un night club nel villaggio di Arpora a Goa, in India. Lo ha reso noto il chief minister dello Stato di Goa, Pramod Sawant. La maggior parte delle vittime, secondo quanto riferito, erano dipendenti della cucina del locale, oltre a tre o quattro turisti. Sono 6 i feriti, le loro condizioni sono stabili. L'incendio sarebbe scoppiato a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Tutti i corpi sono stati recuperati. L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte, almeno 100 persone si trovavano sulla pista da ballo del locale e diverse si sono precipitate nella cucina sottostante nel caos, rimanendo intrappolate insieme al personale.
Il locale notturno, situato lungo le rive del fiume Arpora, ha una via d'accesso stretta che ha costretto i vigili del fuoco a parcheggiare le loro autocisterne a circa 400 metri di distanza, ritardando così gli sforzi di spegnimento dell'incendio. Il governo statale ha ordinato un'inchiesta sull'incidente per determinare la causa esatta dell'incendio e se le norme di sicurezza antincendio e i regolamenti edilizi siano stati rispettati.