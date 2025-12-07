India, incendio in un night club a Goa: morti e feriti, anche turisti

Sale a 25 il bilancio delle morti nell'incendio di un night club nel villaggio di Arpora a Goa, in India. Lo ha reso noto il chief minister dello Stato di Goa, Pramod Sawant. La maggior parte delle vittime, secondo quanto riferito, erano dipendenti della cucina del locale, oltre a tre o quattro turisti. Sono 6 i feriti, le loro condizioni sono stabili. L'incendio sarebbe scoppiato a causa dell'esplosione di una bombola di gas. Tutti i corpi sono stati recuperati. L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte, almeno 100 persone si trovavano sulla pista da ballo del locale e diverse si sono precipitate nella cucina sottostante nel caos, rimanendo intrappolate insieme al personale.