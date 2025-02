Incidente sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Rondissone: l’autista di un tir ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail. Il camion si è quindi ribaltato e solo per un caso fortuito non ha coinvolto altri mezzi. Il camionista è rimasto ferito ma non in maniera grave. Per alcune ore il traffico sul tratto autostradale è rimasto bloccato.