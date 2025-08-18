Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
nel salernitano

Incendio distrugge yacht di 24 metri nelle acque di Sapri

Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza

18 Ago 2025 - 10:56
00:47 

 Un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco, sono proseguite per tutta la notte. L'imbarcazione, un Pershing di 24 metri, era di proprietà di un notaio salernitano che al momento dell'incendio si trovava a cena fuori insieme al figlio e a un membro dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra residenti, turisti e diportisti presenti nell'area portuale. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, che insieme alla capitaneria di porto, ai carabinieri, alla polizia locale hanno circoscritto il rogo e trainato l'imbarcazione in fiamme fuori dallo scalo per evitare il coinvolgimento di altre unità ormeggiate.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri