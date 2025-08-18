Incendio distrugge yacht di 24 metri nelle acque di Sapri

Un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco, sono proseguite per tutta la notte. L'imbarcazione, un Pershing di 24 metri, era di proprietà di un notaio salernitano che al momento dell'incendio si trovava a cena fuori insieme al figlio e a un membro dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra residenti, turisti e diportisti presenti nell'area portuale. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, che insieme alla capitaneria di porto, ai carabinieri, alla polizia locale hanno circoscritto il rogo e trainato l'imbarcazione in fiamme fuori dallo scalo per evitare il coinvolgimento di altre unità ormeggiate.