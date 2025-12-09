I carabinieri italiani in Israele per formare la polizia palestinese

A Gerico, in Cisgiordania, a circa 40 km a est di Gerusalemme c'è la base in cui vengono addestrati dai carabinieri italiani gli agenti della polizia palestinese. In questi giorni prenderanno il certificato 54 poliziotti che hanno partecipato a una formazione avanzata durata sette settimane.

I carabinieri addestratori della missione Miadit sono dieci. Nella simulazione i poliziotti devono fermare un uomo armato, che spara da una casa vicina. Uno di loro viene colpito. Devono imparare come aiutare il collega ferito. La fase finale prevede invece l'irruzione in casa, la cattura e l’arresto dell’assalitore. In un anno sono stati formati così 500 poliziotti, ma ne servono molti di più, come spiega il capo della polizia palestinese. "In Cisgiordania abbiamo quasi 9500 poliziotti, ma in tutti i territori palestinesi ne servono almeno 15 mila. - dice il Gen. Allam Saqqa, capo della polizia palestinese - Altri 12 mila servirebbero invece a Gaza. Ci troviamo di fronte a importanti sfide. La più grande sono i check point israeliani, oltre 1000, che ostacolano movimento e possibilità di intervento. E poi, i continui attacchi dei coloni israeliani".