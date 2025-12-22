Logo Tgcom24
Mondo
al fronte

In azione i nuovi droni ucraini a basso costo

Al fronte con i soldati di Kiev che pilotano singoli mezzi dal valore di poche centinaia di euro ma capaci di bucare con facilità la difesa nemica

22 Dic 2025 - 09:34
00:56 
crisi ucraina
droni