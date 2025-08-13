Logo Tgcom24
In attesa del vertice in Alaska impazzano i meme Trump-Putin

La fantasia degli utenti più creativi viene supportata dall'Intelligenza artificiale: ecco i risultati

di Michelangelo Iuliano
13 Ago 2025 - 21:45
01:33 

La voce di Carlo Verdone, tratta da una delle scene cult del suo film ferragostano "Un sacco bello", e abbinata dal vignettista Osho al presidente americano in questo sketch animato dall'intelligrnza artificiale, è perfetta per fare satira sullo storico summit tra Donald Trump e Vladimir Putin, programmato per il 15 agosto in Alaska, nell'estremo nord del continente americano, a meno di 90 km dal confine russo... Ma la fantasia dei comici del web, supportata dalla tecnologia video delle IA, ci racconta un vertice immaginario, e spassosissimo: i leader di Russia e Usa ruzzolano divertiti nel gelo artico, preparano un pupazzo di neve, addirittura danzano con un orso polare...

