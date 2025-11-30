Imposto il silenzio social alle suore star del web: come la prenderanno?

Le suore e il voto del silenzio... social. La vicenda delle tre religiose ultraottantenni che qualche mese fa sono fuggite dalla casa di riposo in cui erano state - hanno affermato - portate contro la loro volontà, per far ritorno al loro convento, ormai dismesso, vicino a Salisburgo, in Austria, era diventata un caso. Tanto da trasformare Suor Bernadette, 88 anni, suor Regina, 86 anni, e suor Rita, 82, in tre star, anche del web. Un risvolto che alla curia non è piaciuto, tanto da imporre alle tre religiose un aut aut: se proprio vogliono restare al convento, devono accettare non una vita di clausura, ma la chiusura a vita dei loro profili. Dotate di fede, ma evidentemente anche di spirito, qui le "goldenstein nonnen", questo il loro nickname, hanno via via radunato oltre 100 mila follower, con video autoironici sulla loro quotidianità.