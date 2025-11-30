Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
le "goldenstein nonnen" di Salisburgo

Imposto il silenzio social alle suore star del web: come la prenderanno?

Sono conosciute come le "goldenstein nonnen" di Salisburgo, ma alla curia il loro successo grazie ai video ironici pubblicati non è piaciuto

di Marta Vittadini
30 Nov 2025 - 13:34
01:36 

Le suore e il voto del silenzio... social. La vicenda delle tre religiose ultraottantenni che qualche mese fa sono fuggite dalla casa di riposo in cui erano state - hanno affermato - portate contro la loro volontà, per far ritorno al loro convento, ormai dismesso, vicino a Salisburgo, in Austria, era diventata un caso. Tanto da trasformare Suor Bernadette, 88 anni, suor Regina, 86 anni, e suor Rita, 82, in tre star, anche del web. Un risvolto che alla curia non è piaciuto, tanto da imporre alle tre religiose un aut aut: se proprio vogliono restare al convento, devono accettare non una vita di clausura, ma la chiusura a vita dei loro profili. Dotate di fede, ma evidentemente anche di spirito, qui le "goldenstein nonnen", questo il loro nickname, hanno via via radunato oltre 100 mila follower, con video autoironici sulla loro quotidianità.

video tg
salisburgo
suore