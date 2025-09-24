Logo Tgcom24
in conferenza stampa a bruxelles

Ilaria Salis a giornalista con foto neonazista picchiato: "Sono innocente"

"Sono stufa di ricevere accuse e diffamazioni", ha detto l'eurodeputata. "Neanche la magistratura ungherese mi ha mai accusato di aver picchiato quella persona"

24 Set 2025 - 17:40
01:20 

L'europarlamentare di Avs Ilaria Salis, in conferenza stampa a Bruxelles, ha risposto alla domanda di un giornalista che si è alzato e ha mostrato la foto di un neonazista che secondo le accuse sarebbe stato picchiato da attivisti di estrema sinistra, tra cui la stessa Salis. "Sono stufa di ricevere accuse e diffamazioni", ha detto l'eurodeputata, "neanche la magistratura ungherese mi ha mai accusato di aver picchiato quella persona. Io ho già detto e ribadisco la mia innocenza ed è il motivo per cui io chiedo di essere processata in un Paese dove ci sia la possibilità di un processo equo".

