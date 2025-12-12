Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
diffuso da Hamas

Il video degli ostaggi che celebrano l'Hannukkah prima di venire uccisi

Girato ottanta giorni dopo il 7 ottobre è stato diffuso da Hamas. Israele si indigna

di Elia Milani
12 Dic 2025 - 13:16
01:36 

Una preghiera cantata mentre viene accesa una candela per festeggiare Hannukkah la festa delle luci. La scena è stata filmata nei tunnel di Gaza nel dicembre del 2023, 80 giorni dopo il 7 ottobre. Ad essere ripresi dalle telecamere di Hamas sono quattro ragazzi (Hersh, Almog, Ori e Alex) e due ragazze Carmel, Eden...quelli che in Israele chiamano i magnifici sei. Quando queste immagini sono state girate i giovani ostaggi non sapevano che 8 mesi dopo, nell’agosto del 2024, sarebbero stati giustiziati in un tunnel sotto Rafah. Uccisi da Hamas perché i soldati israeliani si stavano avvicinando e, hanno detto gli islamisti, rischiavano di liberarli.

israele guerra hamas
video evidenza