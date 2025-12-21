Il sequestro della petroliera al largo del Venezuela

"La Guardia Costiera americana, con il supporto del dipartimento della Difesa, ha sequestrato una petroliera che era salpata dal Venezuela". Lo ha dichiarato la segretaria alla sicurezza interna Usa Kristi Noem in un post sui social media, precisando che l'operazione "è avvenuta prima dell'alba". Un video pubblicato sotto al post di Noem mostra una persona che si cala con una corda da un elicottero sul ponte della petroliera. L'operazione arriva 10 giorni dopo il sequestro di un'altra imbarcazione sottoposta a sanzioni americane chiamata Skipper.