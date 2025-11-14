Logo Tgcom24
L'INTERVENTO

Il giornalista Allocca a Tgcom24: "Regno Unito in forte crisi economica e politica"

"Ad oggi non c'è stato un dato positivo su ciò che ha generato la Brexit", ha spiegato

14 Nov 2025 - 23:07
10:01 

"La percezione in Regno Unito è negativa. Ad oggi non c'è stato un dato positivo su ciò che ha generato la Brexit. L'unico è che il Regno Unito ha subìto meno dazi, ma è un dato piccolissimo in confronto a tutto ciò che il Paese sta perdendo negli scambi commerciali, in agevolazioni internazionali. C'è un aumento di tasse su vari fronti, non solo verso i ricchi ma anche i meno benestanti". Lo dice a Tgcom24 Alessandro Allocca, giornalista di "Repubblica".

Da pochi giorno, anche New York - come Londra - ha un sindaco islamico e di sinistra. "È un fatto storico. Le due grandi città in rappresentanza dell'Occidente sono adesso governate da due sindaci di religione islamica. Ci sono tanti aspetti in comune ma anche differenze. Il sindaco di Londra Sadiq Khan è stato eletto nell'ultima tornata elettorale con più di un milione di voti, ma deve fare i conti con il governo centrale e del periodo di forte crisi economica e politica del Paese".

