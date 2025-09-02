Il duro allenamento di Sofia Goggia durante l'estate

Sofia Goggia ha condiviso sui social un video che documenta le intense sessioni di preparazione atletica che la vedono impegnata durante la pausa estiva. In attesa di tornare sugli sci, la campionessa azzurra ha raccontato la fatica e la dedizione che caratterizzano questi mesi lontani dalla neve, fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione. Per l’atleta, l’estate è un periodo lungo e faticoso, fatto di sudore e lavoro costante, ma anche di aspettative e sogni rivolti all’inverno. Non ha mancato di ringraziare chi le è stato accanto in una fase che lei stessa ha definito mentalmente impegnativa, proprio perché si lavora duramente senza però poter praticare lo sci. Ora, per Goggia, è arrivato il momento di ripartire: la prossima destinazione è l’Argentina, dove potrà finalmente tornare sulla neve. Con un entusiasmo palpabile, ha annunciato che il suo “Grande Inverno” sta per cominciare.