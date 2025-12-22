I reali si preparano al Natale

Logo Tgcom24
Mondo
22 Dic 2025 - 13:02
Un Natale all'insegna del prossimo per la Royal family. Il principe William e suo figlio George dove hanno preparato il pranzo natalizio presso un’associazione che aiuta i senzatetto di Londra. Nella stessa struttura la principessa Diana aveva portato il futuro erede al trono quando aveva soltanto 11 anni. La principessa Kate ha donato un maestoso albero addobbato al Royal Marsden di Londra. L’ospedale dove nel 2024 era stata sottoposta a chemioterapia a seguito della diagnosi di cancro. Scelta molto diversa invece dall'altra parte del mondo per i duchi di Sussex. Harry e Meghan, trascorreranno le feste in California, senza disdegnare le piste da sci in Canada.

