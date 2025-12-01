I Jalisse fuori da Sanremo per la 29esima volta: la reazione sui social

I Jalisse anche quest'anno non sono entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Il duo ha seguito in diretta l'annuncio di Carlo Conti, preparando per l'occasione dei palloncini con la scritta 29 che hanno poi sollevato quando il direttore artistico ha finito il lungo elenco senza mai pronunciare il loro nome. "E la saga continua, l'anno prossimo facciamo cifra tonda", hanno commentato. Più polemico il post che accompagna il video: "E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre", scrivono i Jalisse.