Harry accusa la stampa inglese di "sabotare" la riconciliazione con Carlo

È scontro aperto tra il principe Harry e la stampa britannica. "C'è chi sta tentando di sabotare la riconciliazione con mio padre", accusa il duca di Sussex. Nel mirino, ancora una volta, i giornali del Regno Unito, incolpati di diffondere pura invenzione. L'occasione è l'incontro privato avvenuto il 10 settembre a Clarence House: 54 minuti di colloquio riservato tra Harry e Carlo, il primo faccia a faccia dopo quasi due anni di gelo. Ma le cronache dei tabloid hanno descritto l'appuntamento come rigidamente formale e Harry come un visitatore ufficiale, scatenando l'ira del principe. Il suo portavoce ha parlato di "offensiva orchestrata da fonti anonime" intenzionate a minare il fragile riavvicinamento. Dietro le tensioni, però, c'è un nodo mai sciolto: la regina consorte Camilla. Ferita dalle parole di Harry nel memoir "Spare", avrebbe giurato di non perdonarlo.