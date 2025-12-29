Logo Tgcom24
Politica
Gli sviluppi dell'inchiesta

Spunta l'ombra di Hamas sulla Flotilla

Dalle carte dell'inchiesta sul presunto finanziamento ad Hamas emergerebbe un legame

29 Dic 2025 - 13:01
hamas
flotilla