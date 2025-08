Giubileo dei Giovani, il Papa ai pellegrini: "Il coraggio per scegliere viene dall'amore"

"Dove troviamo il coraggio per scegliere? Come possiamo essere coraggiosi e vivere l'avventura della libertà per fare scelte radicali e cariche di significato?": è una delle domande rivolte a Papa Leone XIV dai ragazzi che hanno partecipato al Giubileo dei Giovani. "La scelta è un atto umano fondamentale. Quando scegliamo decidiamo chi vogliamo diventare", ha risposto il Pontefice. Aggiungendo: "La scelta è la decisione per la nostra vita. A scegliere si impara attraverso le prove della vita. Il coraggio per scegliere viene dall'amore".