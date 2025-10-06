Logo Tgcom24
Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno: "Servono più controlli, mi sento in pericolo a ogni passo"

In viaggio da Milano a Roma, l'ex velina è stata vittima del furto di una valigia

06 Ott 2025 - 13:17
02:01 

Dopo lo spavento per il furto subito a Milano, Giorgia Palmas ha ringraziato i follower per l'affetto che le hanno dimostrato. In una serie di video social ha espresso la sua gratitudine per le parole di affetto, ma anche le sue perplessità riguardanti la questione sicurezza soprattutto nel capoluogo lombardo. "Diciamo la verità, chi è tra noi donne che va in stazione contenta e tranquilla? Ma io mai nella vita, perché mi sento in pericolo ad ogni passo", confessa nel video e auspica per il futuro maggiori controlli.

