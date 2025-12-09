Gioia Tauro, arsenale di fuochi illegali scoperto nei container e fatto brillare

Nel porto di Gioia Tauro è stata intercettata una spedizione di fuochi pirotecnici illegali nascosta all'interno di container provenienti dalla Cina e diretti in Libia. L'operazione è avvenuta in vista delle festività, periodo in cui aumentano i controlli contro il traffico di materiale esplodente. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, supportata dalla Guardia di finanza, ha individuato un carico che sulla documentazione risultava composto da articoli in ceramica. La scansione radiogena ha però mostrato incongruenze che hanno portato all'ispezione fisica dei container. Dietro il carico di copertura era presente un vero e proprio arsenale di fuochi pirotecnici privi delle autorizzazioni necessarie. Considerata la pericolosità della spedizione, la distruzione del materiale ha richiesto una procedura particolarmente delicata. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria sono intervenuti i militari del 10° Centro rifornimenti e manutenzioni dell'Esercito Italiano, specializzati nelle operazioni di brillamento. Le operazioni si sono svolte in un'area sicura, senza interferire con l'attività portuale e nel rispetto dell'ambiente.