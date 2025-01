Giappone, boom di hotel a capsule

C'era una volta la camera con vista: ma in tempi di overtourism, i viaggiatori si adeguano. Dormire in una capsula per spendere meno.

Non è la scelta dei giovani turisti dal budget ridotto che visitano il Giappone, ma degli uomini d'affari locali in viaggio per lavoro. Il Paese infatti, sta affrontando le conseguenze di un boom di viaggiatori senza precedenti. Nel 2024 il numero di arrivi ha superato i 36,8 milioni.