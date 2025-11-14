Giamaica, detenuto si lancia dal pickup e finisce nel fiume

Le immagini arrivano dalla Gimaica, precisamente dal Flat Bridge, nella parrocchia di St. Catherine, dove un detenuto di 73 anni ha tentato una fuga improvvisa lanciandosi dal retro di un mezzo della polizia in movimento. I video della CCTV mostrano il momento esatto in cui l'uomo salta dalla Hilux pickup e cade nel Rio Cobre sottostante. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo veniva trasferito dal lock-up di Linstead alla stazione di Spanish Town. Era chiamato a rispondere di accuse legate a una vicenda di abuso sessuale su un minore. Durante il tragitto, nonostante fosse ammanettato a una ruota, avrebbe trovato il modo di gettarsi dal veicolo in corsa. La caduta nel fiume è stata fatale: il detenuto è annegato poco dopo l'impatto con l’acqua. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il video, rilanciato da CVM Television e poi diffusosi rapidamente sui social, documenta la dinamica con nitidezza, mostrando la vettura attraversare il ponte e il salto improvviso compiuto dall'uomo. Il caso ha destato forte attenzione in Giamaica, alimentando dibattito sia sulle misure di sicurezza adottate durante il trasporto dei detenuti, sia sulle circostanze che hanno permesso una fuga così estrema.