Germania, torna la paura degli attentati: i precedenti

L'attentato di Monaco, dove un 24enne afghano ha investito la folla durante una manifestazione sindacale, è solo l'ultimo di una serie di attacchi in Germania negli ultimi mesi, caratterizzati da modalità efferate ma senza una chiara organizzazione dietro. Questo è il secondo in meno di un mese, dopo l'accoltellamento a Aschaffenburg il 22 gennaio 2025. Il 20 dicembre 2024 invece, un medico cinquantenne di origine saudita, simpatizzante dell'ultradestra di Afd, ha investito con la propria auto i passanti in un mercatino di Natale a Magdeburgo, lasciando a terra sei morti e almeno 299 feriti.



Ma la ferita più grave per il Paese risale a 8 anni fa, quando, nella strage di Berlino, un tunisino, poi ucciso in Italia dopo una lunga fuga, travolse con un tir la folla dei mercatini di Natale causando 12 morti e 67 feriti.