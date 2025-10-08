Logo Tgcom24
QUATTRO FERITI

Germania, incidente chimico a Mainaschaff: nube tossica colora il cielo di arancione

All'interno di un impianto galvanico una grossa parte metallica è caduta in una vasca contenente 6mila litri di acido nitrico

08 Ott 2025 - 15:06
01:31 

Un incidente chimico si è verificato in un impianto galvanico di Mainaschaff, nel distretto di Aschaffenburg, in Germania. Una grossa parte metallica è caduta in una vasca contenente 6mila litri di acido nitrico, generando una nube gialla di gas tossici. Centinaia di soccorritori sono intervenuti e i residenti sono stati invitati a restare in casa. Le misurazioni successive non hanno rilevato sostanze pericolose nell'aria. Quattro le persone rimaste ferite.