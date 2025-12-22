Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
SOLO TANTA PAURA

Gb, si apre voragine di 50 metri in un canale: barche inghiottite

Strage sfiorata nello Shropshire. I testimoni: "Pensavamo fosse un terremoto"

22 Dic 2025 - 16:16
00:37 

Strage sfiorata nello Shropshire, contea dell'Inghilterra occidentale, dove un'enorme voragine si è aperta in un canale navigabile, trascinando con sé due barche e rilasciando una grande quantità d'acqua nelle zone circostanti. Come riporta il "Guardian", dieci persone sono state messe in salvo. La voragine, lunga 50 metri, si è aperta nelle prime ore di lunedì 22 dicembre. I testimoni temevano fosse in corso un terremoto.

voragine
uk
video evidenza