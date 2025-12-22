Gb, si apre voragine di 50 metri in un canale: barche inghiottite

Strage sfiorata nello Shropshire, contea dell'Inghilterra occidentale, dove un'enorme voragine si è aperta in un canale navigabile, trascinando con sé due barche e rilasciando una grande quantità d'acqua nelle zone circostanti. Come riporta il "Guardian", dieci persone sono state messe in salvo. La voragine, lunga 50 metri, si è aperta nelle prime ore di lunedì 22 dicembre. I testimoni temevano fosse in corso un terremoto.