Gb, il principe George"aiuta il padre William a preparare il pranzo per i senzatetto

Il principe William ha portato con sé il figlio 12enne, il principe George, per aiutarlo in un rifugio per senzatetto: il Passage, a Westminster, dove William era stato portato da bambino da sua madre Diana. George ha aiutato anche a preparare il pranzo per gli ospiti della struttura nel centro di Londra e ha firmato il libro dei visitatori utilizzando la stessa pagina firmata da William e da sua nonna Diana nel dicembre 1993. "William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles, preparandoli per la cottura a vapore, mentre il principe George ha aiutato con gli Yorkshire pudding", ha raccontato Mick Clarke, amministratore delegato del Passage, "lo definirei un ragazzo adorabile, e sembrava davvero molto interessato al lavoro che svolgiamo e in particolare a parlare con le persone che hanno usufruito dei nostri servizi".