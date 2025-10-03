Logo Tgcom24
Gaza, Hamas risponde al piano di Trump

L'annuncio: "Libereremo gli ostaggi, altri punti richiedono negoziati"

di Alberto Catalano
03 Ott 2025 - 23:04
01:02 

A tarda sera e rispettando così l'ultimatum lanciato dal presidente Usa, Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposto da Donald Trump, e di essere disponibile ad avviare "immediatamente" negoziati sui dettagli della proposta americana. L'organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico, precisando che rimangono questioni aggiuntive, menzionate nella proposta di Trump, che richiedono ulteriori discussioni. Su due punti in particolare l'organizzazione non ha fatto alcun accenno nella sua nota: il disarmo e la presenza di una forza internazionale nella Striscia.

gaza
israele guerra hamas

