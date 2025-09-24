Logo Tgcom24
CONTINUA LA GUERRA

Gaza, continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo

Gli abitanti si spostano verso sud sulla strada costiera in direzione delle tendopoli

24 Set 2025 - 13:00
02:23 

Continua l'evacuazione dei civili da Gaza City, dove è in corso l'offensiva dell'esercito israeliano per sradicare Hamas dalla più grande e popolosa città della Striscia. Gli abitanti si spostano verso sud sulla strada costiera in direzione delle tendopoli. Un viaggio da Gaza City al centro dell'enclave costa mediamente 1.600 dollari e i civili si spostano anche con carretti, in bicicletta o a piedi, portando con sé i bagagli.

