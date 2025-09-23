Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
le immagini

Gallipoli, due tartarughe marine salvate e rimesse in libertà dalla gdf

Erano affette da gravi problemi di galleggiamento. Dopo le cure, sono tornate in mare

23 Set 2025 - 11:16
01:06 

Due tartarughe marine affette da gravi problemi di galleggiamento, curate presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento, sono state liberate in località Riva Bella, Gallipoli. I due esemplari erano stati recuperati ad agosto lungo la costa di Leuca, da un’unità navale del Corpo impegnata in un ordinario servizio di vigilanza e controllo del litorale. Entrambi gli animali presentavano anomalie nel galleggiamento, che li esponevano a un elevato rischio di collisione con le imbarcazioni in transito.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri