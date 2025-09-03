Logo Tgcom24
Funicolare deraglia a Lisbona: i soccorsi al lavoro

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero tre morti e una ventina di feriti

03 Set 2025 - 21:11
00:39 

I vigili del fuoco di Lisbona hanno inviato 8 mezzi e 34 persone nella zona in cui è deragliata la celebre funicolare di Gloria. 

