Fridays for future, a Roma la manifestazione per l'ambiente

Al grido di "il futuro lo costruiamo insieme, adesso" è partito da piazza Vittorio Emanuele, a Roma, il corteo di Fridays for future Italia, organizzato per lo sciopero globale per il clima, che si è concluso a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. "Ci volete seppellire ma siamo semi", la scritta sul grande striscione in testa, dietro al camion, mentre un gonfiabile a forma di pianeta Terra viene fatto rotolare dai ragazzi. Intorno i manifestanti sventolano bandiere verdi con la scritta: "Piantatela".