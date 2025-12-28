Fondi per Hamas, per la procura raccolti 7 milioni di euro

C'era una rete capillare e articolata, con diramazioni in tutto il nord e centro Italia che ha raccolto almeno sette milioni di euro donati ad associazioni umanitarie da chi credeva di aiutare i bambini palestinesi feriti o rimasti orfani.Invece, la maggior parte di quel denaro, secondo la procura di Genova, sarebbe andata ai terroristi di Hamas, quelli responsabili della strage del 7 ottobre.