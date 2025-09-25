Logo Tgcom24
Flotilla, corteo a Torino: i manifestanti bloccano la stazione di Porta Susa

Circa 700 dimostranti hanno occupato mercoledì i binari per circa due ore

25 Set 2025 - 15:00
La Digos della Questura di Torino è al lavoro per identificare gli attivisti Pro Palestina che mercoledì sera hanno occupato per circa due ore i binari della stazione di Porta Susa. Gli investigatori hanno acquisito immagini e filmati di videosorveglianza: i reati ipotizzati sono blocco di strada ferrata e interruzione di pubblico servizio. L'occupazione è avvenuta a margine della manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che aveva radunato circa tremila persone. Nella stazione sono entrati circa settecento attivisti, in gran parte vicini ai centri sociali, ai collettivi universitari, all'area antagonista e anarchica. Durante il blitz sono comparse scritte sulle banchine con minacce rivolte al premier Giorgia Meloni. 

