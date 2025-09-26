Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la protesta all'ingresso

Fischi per Netanyahu all'Assemblea generale Onu: alcuni delegati lasciano l'aula

Azioni di protesta all'ingresso del premier israeliano

26 Set 2025 - 15:41
00:35 

I delegati Onu di alcuni Paesi hanno abbandonato l'aula appena il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Prima dell'inizio del discorso, molti dei presenti hanno fischiato come presumibile forma di protesta per gli attacchi israeliani in corso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Altri lo applaudivano. "Per favore, ordine in sala", continuava a ripetere il presidente della sessione, battendo il martelletto.

benjamin netanyahu
onu
gaza
israele guerra hamas
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri