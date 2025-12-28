Finanziamenti ad Hamas, le intercettazioni

«Per il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti l'organizzazione di Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, avrebbe inviato 4 milioni di euro ad Hamas» dice al telefono uno degli arrestati «No non sono 4 ma 10» gli risponde dall'altra parte il braccio destro di Hannoun, finito anche lui in manette. L'intercettazione è del 24 ottobre di un anno fa. Ed è uno dei tanti elementi di prova elencati nell'ordinanza di 300 pagine che consentono di affermare, scrive il Gip di Genova, l'appartenenza di Mohammed Hannoun ad Hamas e il suo ruolo di vertice della cellula italiana.