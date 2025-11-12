Femminicidio di Ilaria Sula, al via il processo: familiari in aula con la sua foto sulla maglietta

A Roma è iniziato il processo per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori della vittima, insieme a decine di amici e conoscenti, hanno indossato una maglietta con la sua foto per ricordarla e chiedere giustizia. L’imputato, Mark Samson, dopo il delitto aveva trasportato il corpo in un trolley fino a Capranica Prenestina, tentando di simulare una scomparsa.