amici e parenti chiedono giustizia

Femminicidio di Ilaria Sula, al via il processo: familiari in aula con la sua foto sulla maglietta

In tribunale a Roma, genitori e amici di Ilaria Sula si sono presentati con una maglietta che ritrae la giovane uccisa a marzo dall'ex fidanzato Mark Samson

12 Nov 2025 - 11:05
00:48 

A Roma è iniziato il processo per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori della vittima, insieme a decine di amici e conoscenti, hanno indossato una maglietta con la sua foto per ricordarla e chiedere giustizia. L’imputato, Mark Samson, dopo il delitto aveva trasportato il corpo in un trolley fino a Capranica Prenestina, tentando di simulare una scomparsa.