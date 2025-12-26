Al via il riassemblaggio della barca del faraone Cheope

Il Grande Museo Egizio ha iniziato a riassemblare una barca appartenuta al faraone Cheope nella sua sala espositiva. Secondo Issa Zeidan, responsabile del restauro, il progetto dovrebbe durare circa quattro anni. Il museo, situato vicino al Cairo, ospita quasi 50mila reperti, tra cui tesori provenienti dalla tomba di Tutankhamon. Gli esperti ritengono che le barche siano state utilizzate per il funerale di Cheope o per il suo viaggio nell'aldilà. L'assemblaggio dell'imbarcazione lunga 42 metri, che si trova accanto alla sua gemella già assemblata ed esposta, dovrebbe durare circa quattro anni, secondo Issa Zeidan, responsabile del restauro del Grand Egyptian Museum.



L'imbarcazione contiene 1.650 pezzi di legno. Il re Cheope governò l'antico Egitto più di 4.500 anni fa e costruì la Grande Piramide di Giza. "Oggi state assistendo a uno dei più importanti progetti di restauro del XXI secolo", ha dichiarato il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, presente all'evento. Il museo da 1 miliardo di dollari, noto anche come GEM, è stato pubblicizzato come il più grande del mondo quando è stato inaugurato con grande sfarzo il mese scorso. Ospita quasi 50mila reperti, tra cui la collezione di tesori provenienti dalla tomba del famoso faraone Tutankhamon, scoperta nel 1922.



Il museo, situato vicino alle piramidi, ai margini del Cairo, dovrebbe incrementare le entrate turistiche dell'Egitto e contribuire a risollevare la sua economia in difficoltà. La barca era una delle due scoperte nel 1954, di fronte al lato meridionale della Grande Piramide. Lo scavo delle sue parti in legno è iniziato nel 2014, secondo il sito web del museo. Lo scopo esatto delle barche rimane poco chiaro, ma gli esperti ritengono che siano state utilizzate per trasportare la salma del faraone Cheope durante il suo funerale o che fossero destinate al suo viaggio nell'aldilà con il dio del sole Ra, secondo il museo.