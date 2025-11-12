Ex Ilva, dal 15 novembre scatta la cassa integrazione

Il governo esprime il rammarico per il fatto che la proposta di proseguire il confronto non sia stata accettata dalle organizzazioni sindacalidi Stefania Scordio
Un piano operativo a ciclo corto. Lo chiama così il Governo il nuovo progetto destinato all'ex Ilva che prevede la rimodulazione dell'assetto produttivo funzionale a una decarbonizzazione in quattro anni, non più in otto, oltre che l'estensione della cassa integrazione a più lavoratori. Secondo il piano dal 15 novembre aumenterà da 4.500 a 5.700 unità, per poi passare a 6000 nel mese di gennaio. Dal canto suo, Palazzo Chigi esprime rammarico per la rottura delle trattative e tiene aperta la porta alle parti sociali.