Ex dirigente scolastica ai domiciliari a Crotone per corruzione

L'ex dirigente è inoltre accusata di avere falsificato documenti e graduatorie per favorire familiari o candidati; di essersi appropriata di somme di denaro legate a viaggi d'istruzione e di beni scolastici, tra cui un tavolo da ping-pong e un bigliardino, e di avere influenzato l'esito di esami di maturità, minacciando i commissari d'esame. Tra i capi d'imputazione anche episodi di corruzione relativi a concorsi per l'insegnamento di sostegno in cui l'ex dirigente avrebbe rivelato ai candidati, in cambio di denaro, le risposte ai test preselettivi. Al titolare del centro di formazione viene contestata la partecipazione agli stessi episodi di corruzione in quanto, secondo l'accusa, avrebbe accettato la promessa di denaro da parte di candidati che dovevano sostenere il concorso scolastico per l'insegnamento di sostegno. Lo stesso titolare, inoltre, è accusato di una presunta frode processuale per avere manomesso prove dopo il sequestro del suo telefono cellulare.