Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
MIGLIAIA DI PASSEGGERI bloccati

Eurostar in tilt per un guasto nel tunnel della Manica

Sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles: migliaia i passeggeri bloccati

di Roberto Lamura
30 Dic 2025 - 18:42
01:22 
eurostar
manica