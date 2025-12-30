Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
l'ultima eruzione

Etna, la lava non dorme mai

Vulcano ancora inquieto in Sicilia, le ultime spettacolari immagini notturne

30 Dic 2025 - 08:00
02:50 

Continua l'attività stromboliana dalle principali aree crateriche dell'Etna, mentre il trabocco lavico emerso da una frattura alla base del cratere Voragine non è più alimentato ed è in raffreddamento.

video evidenza
catania
etna
etna eruzione