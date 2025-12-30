Etna, la lava non dorme mai

Vulcano ancora inquieto in Sicilia, le ultime spettacolari immagini notturne
Continua l'attività stromboliana dalle principali aree crateriche dell'Etna, mentre il trabocco lavico emerso da una frattura alla base del cratere Voragine non è più alimentato ed è in raffreddamento.
