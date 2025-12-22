Esplode autobomba a Mosca: ucciso un generale

L'esplosione di un'autobomba a Mosca, in via Yasenevaya, avrebbe provocato la morte di un generale russo, Fanil Sarvarov. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters. Secondo quanto comunicato dal Comitato investigativo della Russia, l'esplosione è avvenuta all'interno di un veicolo e ha causato la morte dell'alto ufficiale, che era responsabile della supervisione dell'addestramento delle forze armate russe.