Esplode autobomba a Mosca: ucciso un generale

Tra le ipotesi, il coinvolgimento nell'attentato dei servizi segreti ucraini
L'esplosione di un'autobomba a Mosca, in via Yasenevaya, avrebbe provocato la morte di un generale russo, Fanil Sarvarov. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters. Secondo quanto comunicato dal Comitato investigativo della Russia, l'esplosione è avvenuta all'interno di un veicolo e ha causato la morte dell'alto ufficiale, che era responsabile della supervisione dell'addestramento delle forze armate russe.
In base alle informazioni disponibili, l'ordigno esplosivo sarebbe stato installato sotto il fondo dell'automobile. Secondo quanto reso noto, il Comitato investigativo sta prendendo in considerazione, tra le possibili versioni dei fatti, il coinvolgimento dei servizi segreti ucraini nell'esplosione.