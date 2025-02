Eseguita negli Usa la condanna a morte di Steven Nelson, l'ultima intervista dietro le sbarre

È stata eseguita mercoledì sera la condanna a morte per uomo texano ritenuto colpevole di aver picchiato e soffocato un pastore della zona di Dallas nella sua chiesa durante una rapina. Si tratta della seconda esecuzione negli Stati Uniti quest'anno e la prima di quattro previste in Texas nei prossimi tre mesi. Steven Lawayne Nelson, 37 anni, ha ricevuto un'iniezione letale ed è stato dichiarato morto alle 18.50, ora locale, nel penitenziario statale di Huntsville. Era stato condannato per l'omicidio nel 2011 del reverendo Clint Dobson, un pastore di 28 anni picchiato, strangolato e soffocato con un sacchetto di plastica all'interno della NorthPointe Baptist Church di Arlington. La segretaria della chiesa, Judy Elliott, 67 anni, fu brutalmente picchiata ma sopravvisse.